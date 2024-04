Plusieurs pays annoncent l’Aid El Fitr pour mercredi

La chaine TV saoudienne « El Ikhbaria » a annoncé ce lundi que le croissant de Lune n'ayant pas été observable dans le ciel à l'œil nu, ainsi le mois de Ramadan de cette année durera 30 jours et le nouveau mois de Chawal ne commencera qu'après-demain, le mercredi 10 avril 2024.

La même source a précisé qu’il a été impossible pour l’ensemble des observatoires consacrés à observer le croissant de la lune de le faire. De ce fait, ce mercredi marquera le 1er jour de l’Aïd El Fitr en Arabie Saoudite.

De leur côté, le Qatar et les Emirats Arabes Unis ont annoncé que mercredi sera le premier jour de l’Aid El Fitr.

Le Liban, le Yémen, la Palestine et le Soudan ont aussi annoncé que demain sera le 30ème jour du mois de ramadan et que mercredi marquera le premier jour de l’aïd.