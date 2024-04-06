حقيقة غياب تقنية الفيديو عن مباراة الاتحاد – ريفرز

غابت تنقية التحكيم بالفيديو عن مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس "الكاف"، التي جمعت سهرة أول أمس اتحاد العاصمة بنادي ريفرز النيجيري وهو ما برره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باحتجاز معدات هذه التقنية على مستوى ميناء وهران، في وقت أكد مصدر عليم أن الاحتجاز كان نتيجة عدم قيام الشركة المكلفة بهذه التقنية والمعتمدة من طرف "الكاف"، "ميديا برو"، بالإجراءات اللازمة لإدخال هذه المعدات على مستوى ذات الميناء.

وأشارت "الكاف" في بيان صادر سهرة أول أمس إلى أن "السلطات الجزائرية قامت باحتجاز معدات "الفار" على مستوى ميناء وهران خلال الأيام القليلة الماضية ولم يتم الإفراج عنها إلى غاية يوم المباراة بين اتحاد العاصمة وريفرز النيجيري على الساعة السابعة والنصف مساء". وأضافت: "هذا الوضع جعل نقل المعدات مستحيلا لمسافة 400 كلم ووضعها حيز الخدمة في وقت وجيز جدا، الأمر الذي دفع الكاف للاعتذار عن تطبيق التقنية في اللقاء".

ولن يكون لغياب تقنية الفيديو في مباراة أول أمس أي تداعيات على اتحاد الجزائر حسب ما أشار مصدرنا، لكن الوضع سيختلف في حال تكرر الأمر في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي أمام نهضة بركان، المقررة يوم 24 أفريل الجاري بملعب 5 جويلية 1962 دائما، وهو أمر مستبعد جدا، خاصة أن "الفاف" لجأت إلى الشركة الإسبانية ذاتها "ميديا برو" للتكفل بتقنية التحكيم بالفيديو خلال مباريات الدور ربع النهائي من كأس الجزائر والتي ستنطلق سهرة هذا الجمعة بمباريات شباب بلوزداد وترجي مستغانم بملعب الشهيد حملاوي وشباب قسنطينة ونجم بن عكنون سهرة السبت المقبل بملعب ميلود هدفي، وأخيرا مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان يوم الأحد، مع الإشارة إلى أن اتحاد العاصمة سيخوض مباراته المؤجلة عن الدور ثمن النهائي أمام فريق بوڤاعة يوم الجمعة المقبل قبل مواجهة اتحاد بسكرة في ربع النهائي.

واحتج النيجيريون بشدة على عدم وجود تقنية الفيديو، واعتبروا أن إجراء المباراة من دون "الفار" أمر غير معقول وغير مقبول، خاصة أن "الكاف" أقرت رسميا إقامة مباريات ربع نهائي المنافسة القارية بتقنية الفيديو، غير أن محافظ المباراة أكد للنيجيريين أن عدم وجود تقنية الفيديو ليس له أي تداعيات قانونية، وبأنهم ملزمون بالمشاركة في المباراة.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن في 25 مارس الماضي عن إطلاق مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أربع (4) شاحنات VAR مجهزة بالكامل وأنظمة الاتصالات المرتبطة بها، وقدم دفتر شروط خاصا للشركات المهتمة وهذا من أجل اعتماد تقنية "الفار" في البطولة الجزائرية بداية من الموسم المقبل.