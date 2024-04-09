رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حسب ما أورده، يوم الأربعاء، بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيسين "تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجين للشعبين الشقيقين المزيد من الرقي والاستقرار".

و"تطرق الرئيسان بالمناسبة ذاتها، إلى جودة العلاقات الجزائرية-التركية ومستواها العالي والمتميز، كما استعرضا خلال هذه المكالمة الأوضاع في قطاع غزة وحللا المستجدات، ليتفقا على مواصلة دعم الجهود الثنائية المشتركة إلى حين حصول دولة فلسطين المحتلة على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة"، يضيف البيان.

كما أشار نفس المصدر إلى أن "وهو المسعى الذي شكر فيه الرئيس التركي أخاه السيد رئيس الجمهورية، مقدرا عاليا مواقف الجزائر و مبادئها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية و المجهودات المبذولة على مستوى مجلس الأمن الدولي".