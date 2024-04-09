حيداوي يفتتح عيدية شَباب القَارة الإفريقيَة بالجزائر

نظم المجلس الأعلى للشباب، تحت شعار "معاً نحتفل بالعيد في بيتنا الإفريقي"، اليوم فعالية عيدية شباب القارة الإفريقية بقصر الثقافة مُفدي زَكرياء بالعاصمة.

وخلال افتتاحه لهاته المناسبة أكد رئيس المجلس الأعلى للشّباب، مصطفى حيداوي، على أهمية هذه المبادرة في تقريب وتشبيك الجهود بين الشباب الجزائري والإفريقي، موضحا أن هاته المبادرة تعكس حرص الدولة الجزائرية على دعم التواصل بين الشباب في مختلف الدول الإفريقية.

من جانبهم، عبر عدد من الطلبة والشباب الإفريقيين المشاركين في هاته التظاهرة، عن امتنانهم للجزائر حكومة وشعبا، معتبرين أن المجلس الأعلى للشباب هو نموذج وتجربة رائدة في البلاد الافريقية شاكرين الجزائر على هذه اللفتة الطيبة في هذا العيد المبارك، وكذا على كل المجهودات التي تبذلها في سبيل تدعيم التعاون الجزائري الإفريقي، في كافة المجلات ومن خلال مثل هاته الأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للشباب.