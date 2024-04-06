"الكتلان" يطيحون بزملاء مبابي

حسم نادي برشلونة ذهاب قمة ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا التي جمعته، اليوم الأربعاء، بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستمتع الجمهور الحاضر بملعب حديقة الأمراء في باريس بمقابلة مثيرة أوفت بكل وعودها وشهدت تقلبات كثيرة.

وافتتح رافينيا باب التسجيل لـ"الكتلان" في الدقيقة 37 بعد عمل جماعي مميز وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

في المرحلة الثانية انتفض زملاء النجم مبابي، وسجلوا هدفين سريعين في الدقيقتين 48 و50 عن طريق دامبيلي وفيتينيا، غير أن أشبال المدرب تشافي عادوا مجددا في النتيجة بواسطة المتألق رافينيا بعد تمريرة رائعة من البديل بيدري في الدقيقة 62.

وتبادل بعدها الناديان الهجمات وكان كل ناد قادر على مباغتة المنافس، إلى أن جاءت الدقيقة 77 التي شهدت تسجيل "البارصا" لهدف التقدم عن طريق رأسية البديل كريستينسن، مستغلا ركنية منفذة من غاندوغان.

وأعلن الحكم بعدها نهاية المقابلة بفوز ثمين لزملاء المدافع أراخو الذين خطوا خطوة كبيرة نحو المربع الذهبي في انتظار مقابلة الإياب ببرشلونة.

في مقابلة أخرى، حقق أتليتيكو مدريد انتصارا صعبا بعدما تغلب 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند، في ذهاب دور الثمانية.

وعلى ملعب ميتروبوليتانو، تقدم أتليتيكو بهدفين في الشوط الأول سجلهما الأرجنتيني رودريغو دي بول والبرازيلي سامويل لينو، ثم رد بروسيا دورتموند بهدفه في الشوط الثاني سجله البديل الكوت ديفواري سيباستيان هالر.

وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب دورتموند يوم الثلاثاء المقبل.