Riposte iranienne : Le compte à rebours a-t-il commencé ?

La Maison Blanche a annoncé, ce vendredi, qu'il y avait une menace "très sérieuse" de frappes de représailles iraniennes contre l'entité sioniste, tandis que le président américain Joe Biden reçoit des mises à jour constantes sur la situation de son équipe de sécurité nationale.

CNN a rapporté les déclarations du conseiller à la sécurité nationale John Kirby, qui a révélé : "Nous surveillons cela de près", avant d'enchainer que les responsables américains étaient en" contact permanent " avec leurs homologues sionistes sur la question et que des mesures étaient prises pour garantir la capacité de l'entité à se défendre.

De son côté, CBS News a révélé que des responsables américains pensaient qu'une éventuelle attaque iranienne contre l'entité sioniste pourrait avoir lieu dans les "prochaines heures".

La même source précise qu’"une attaque iranienne majeure contre Israël est attendue. Cela comprend probablement plus de 100 drones et des dizaines de missiles".

Selon les deux responsables, l'attaque viserait des "cibles militaires" à l'intérieur de l'État sioniste.

Notons que les actions américaines ont chuté et les prix du pétrole ont augmenté vendredi matin, en partie en raison des inquiétudes de Wall Street concernant l'escalade des tensions au Moyen-Orient.

Vendredi, la France a demandé à ses ressortissants de s'abstenir de se rendre en Iran, dans l'entité sioniste, au Liban et dans les Territoires palestiniens. Et ceci au milieu de l'escalade de la tension au Moyen-Orient dans le contexte de la guerre à Gaza.