اتحاد الجزائر يقسو على رائد بوقاعة (فيديو)

لم يجد اتحاد الجزائر أي عناء في تجاوز ضيفه رائد شباب بوقاعة، اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية في إطار ثمن نهائي كأس الجزائر.

وتمكن أشبال المدرب الإسباني كارلوس غاريدو من زيارة شباك المنافس في سبع مناسبات، حيث تداول على تسجيل الأهداف كل من بلعيد، بلطرش، جحنيط، بلقاسمي (هدفين) وكانو (هدفين).

وبهذا يحسم النادي العاصمي تأهله إلى ربع نهائي المنافسة وسيكون على موعد مع مواجهة اتحاد بسكرة، هذا الثلاثاء، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وكانت المقابلة قد تأجلت بسبب انشغال نادي "سوسطارة" بمواجهة نادي ريفرز يونايتد النيجيري في ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.