تحطيم كراسي الملاعب مجددا

عبرت ولاية قسنطينة، اليوم السبت، عن أسفها الشديد لأعمال الشغب وما نتج عنها من تحطيم كراسي مدرجات ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة خلال مواجهة ربع نهائي كأس الجمهورية، التي جمعت شباب بلوزداد بترجي مستغانم، أمس الجمعة.

وجاء في بيان الولاية: "استقبل ملعب الشهيد حملاوي يوم أمس الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مبارة ربع نهائي كأس الجزائر بين فريقي شباب بلوزداد وترجي مستغانم أين تم توفير جميع الظروف واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لإنجاح هذا العرس الكروي، غير أن ما شهدته مدرجات الملعب من أعمال شغب نتج عنها تحطيم كراسي المدرجات عكر صفو هذه المقابلة".

وأضاف ذات البيان: " إذ نتأسف بشدة لهذا السلوك غير الرياضي الذي أدى إلى تحطيم الملك العام رغم تعهد إدارة الفريقين بالحفاظ على سلامة الملعب الذي صرف على إعادة تهيئته ميزانية معتبرة ليكون في أحسن حلة لاستقبال كُبرى المباريات، تلتزم إدارة الملعب بالمتابعة القضائية لكل من يثبت تورطه في تحطيم هذه الأملاك، إضافة للإجراءات التي ستتخذ ضد كل من إدارة الفرقين لتعويض هذه الخسائر.

وشهد الملعب معاينة لمحضر قضائي قبل اللقاء وبعده حيث سجل تكسير 2063 كرسي بجناح مناصري شباب بلكور و54 كرسي بجناح مناصري ترجي مستغانم.

وأصبح تكسير الكراسي "موضة" لدى مثيري الشغب في الملاعب الجزائرية هذا الموسم، وهو ما حدث من قبل بملعب الشهيد حملاوي، ملعب 19 ماي 56 بعنابة، ملعب 5 جويلية وحتى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الذي أعيد افتتاحه لاحتضان مقابلة الدور الـ16 من كأس الجمهورية بين مولودية الجزائر وشباب الزاوية.