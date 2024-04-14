وزارة التجارة تسحب التوطين البنكي من مستورديْن للموز لهذا السبب

شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز.

وسحبت الوزارة اليوم الأحد، تبعا لهذا، وثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة، بينما أسفرت التحقيقات المنجزة على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.

وأكدت الوزارة، في بيان اطلعت "الخبر" على نسخة منه، استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، كما دعت جميع المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.