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مجتمع

أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

15 افريل 2024 ()
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تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشرق وجنوب الوطن

وحسب نشرية خاصة، فإن تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة ستكون بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم وتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم على ولايات الأغواط، الجلفة، أولاد جلال والمغير.

كما نبهت ذات المصالح إلى تساقط أمطار رعدية على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة. وذلك بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

من جهة أخرى، حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية على ولايات تيزي وزو ، بجاية ، عنابة ، جيجل وتمنراست وتمتد صلاحية التنبيه من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

 

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