الجزائر تحتضن معرض إفريقيا للتجارة البينية

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، رفقة رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية و رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الأسبق أوليسيغون أوباسانجو ، على مراسم توقيع اتفاقية استضافة الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2025) ، المقرر تنظيمها بالجزائر في سبتمبر 2025، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد وقع الاتفاقية كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وممثل الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وممثل مفوض التجارة والصناعة للاتحاد الإفريقي ونائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك".

وحضر مراسم التوقيع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والاستيراد والتصدير السيد كمال رزيق وعدد من أعضاء الحكومة بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.