بحث فرص التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، على استقبال وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرغي ألاينيك، مرفوقا بسفير جمهورية بيلاروسيا بالجزائر، سيرغي تيرنتيف، بمقر الوزارة للحديث عن فرص التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وإنتاج الأدوية.

خلال اللقاء، تطرق الطرفان إلى ضرورة تطوير مجالات التعاون فيما يخص صناعة الجرارات والحافلات والصناعة الميكانيكية بكل أنواعها خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والتوجه للصناعات الثقيلة خاصة وأن جمهورية بيلاروسيا متطورة في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان مشاريع التعاون في مجال الإنتاج الصيدلاني، حيث دعا الوزير إلى ضرورة التعاون أكثر في هذا المجال خاصة ما تعلق بأدوية الأمراض المزمنة.

كما تطرق وزير خارجية بيلاروسيا إلى أن الجزائر تحظى بمكانة كبيرة في إفريقيا ما يجعلها شريك فعال واستراتيجي لجمهورية بيلاروسيا للذهاب للتصنيع والتصدير لدول إفريقيا.

في الأخير دعا الوزير إلى تكوين لجنة مشتركة قبل نهاية شهر ماي للتطرق لمجالات التعاون وتبادل الخبرات.