سوناطراك توقع اتفاقا مع شركة تيثيس أويل

أعلنت شركة سوناطراك، اليوم، على توقيع بروتوكول اتفاق مع الشركة السويدية تيثيس أويل إيه بي، للتعبير عن إرادة الطرفين في تجسيد شراكة في مجال استكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في مناطق "الحجيرة ll" و "الهياد ll ".

وحسب بيان الشركة، فقد جرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لشركة سوناطراك بحضور رشيد حشيش، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، و ماغنوس نوردين، الرئيس المدير العام للشركة السويدية المذكورة، إلى جانب مراد بلجهام، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط''.

وأشار البيان، أن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف تمهيدا لإبرام عقود للمحروقات في المناطق المحددة ذات الاهتمام، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.