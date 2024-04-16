"الجوية الجزائرية" تزيح "الخطوط المغربية" من المركز الثالث إفريقيا

يبدو أن المنافسة تشتد حتى أنها بلغت ذروتها بين الجوية الجزائرية والخطوط الملكية المغربية. ففي عام 2022، كانت الخطوط الجوية الإثيوبية ومصر للطيران وشركة الخطوط الجوية المغربية هي الرائدة في عدد الرحلات الجوية والركاب المنقولين. لكن بعد عمل جبار حصل تغيير ملحوظ في عام 2023، أصبحت الخطوط الجوية الجزائرية تحتل المرتبة الثالثة بين شركات الطيران الإفريقية، بخطوات قليلة خلف المتصدرين، في حين تدحرجت الخطوط الملكية إلى المركز الخامس.

بعد هذا التصنيف الذي يضع الشركة الجزائرية ضمن أفضل 3 أساطيل طيران في إفريقيا، بإجمالي 56 طائرة، انضمت الخطوط الجوية الجزائرية إلى المراكز الثلاثة الأولى لأكبر شركات الطيران.

ويتضمن التصنيف الجديد، الذي اعدته AFRICA Facts Zone، مفاجأة أخرى: لم تعد الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 1 في إفريقيا، حيث نقلت 13.89 مليون مسافر في عام 2023، وقد أزاحتها شركة Air Peace النيجيرية، التي نقلت 14 مليون مسافر. ونقلت الخطوط الجوية الجزائرية 7.2 مليون مسافر العام الماضي، ومصر للطيران 6.4 مليون، والخطوط الجوية الكينية و"رام" 5 ملايين، والخطوط الجوية الجنوب إفريقية 4.6 مليون، والخطوط التونسية 2.474 مليون.