هذا ما تستورده الجزائر من موز

تعد فاكهة الموز "بارومترا" في سوق الفاكهة ومن بين المواد التي تعرف طلبا كبيرا في الجزائر، حيث يقدر متوسط الطلب والاستهلاك للمادة ما بين 220 ألف و300 ألف طن سنويا. وبقدر ما تعرف الفاكهة طلبا في السوق، بقدر ما تثير تقلبات أسعاره جدلا واسعا.

ووفقا لتقديرات شركة "ألباكس" المتخصصة، فإن حجم واردات الجزائر من الموز في 2020، قدر بنحو 301 ألف طن بنسبة نمو قاربت 25 في المائة مقارنة بـ2019، حيث بلغ 241 ألف طن، وشهد سعر التسويق أو التصدير بحساب سعر "فوب"، ويعنى به أن البائع ملزم بدفع كافة التكاليف والرسوم المطلوبة من أجل عملية نقل البضائع إلى الميناء التابع للشحن البحري.

كما أن البائع يكون مسؤولا عن كل ما يخص عمليات النقل والتفريغ والتأمين ويكون البائع مسؤولا عن تخليص الإجراءات الجمركية وتوفير جميع الوثائق والأوراق الرسمية التي تلزم عملية النقل وفي حالة أن أحد الأوراق والمستندات كانت غير موجودة أو كان هناك تأخير في الاستلام يتم دفع رسوم منازعة للميناء وغرامة مالية.

وقد شهد سعر "فوب"، من الإكوادور وهي أهم بلد مصدر للموز للجزائر، انخفاضا بمتوسط قدر بـ7.80 دولار للطرد مقابل في 2019 بـ10 دولارات.

وبلغت واردات الجزائر من الموز في سنة 2021 نحو 97 مليون دولار، حيث صنفت في المرتبة 27 من بين أهم المستوردين، ويعد الموز المادة 79 الأكثر استيرادا.

وتستورد الجزائر أساسا من الإكوادور التي صدرت 96.6 مليون دولار، وكولومبيا 86 ألف دولار، وإسبانيا 33.8 ألف دولار، وتايلندا 5.45 ألف دولار، وشهدت إسبانيا وتايلندا أكثر نسب نمو بالنسبة لتسويق الموز ما بين 2020 و2021 بالنسبة للجزائر.

بالمقابل، قدرت واردات الموز في سنة 2020، بنحو 128 مليون دولار، أغلبها من الإكوادور بقيمة 125 مليون دولار، وكولومبيا بـ2.91 مليون دولار. أما في 2019، فإن واردات الموز بلغت 97.6 مليون دولار، منها 96.3 مليون دولار مصدرها الإكوادور و1.35 مليون دولار من كولومبيا.

ومثلت سنة 2013 أعلى مستوى واردات لمادة الموز بنحو 205 مليون دولار، مقابل 195 مليون دولار في 2014 و182 مليون دولار في 2015 و142 مليون دولار في 2016.

متوسط سعر طرد أو صندوق الموز بـ6.50 دولار

على إثر المفاوضات التي تمت بين المنتجين والمصدرين والسلطات في الإكوادور لتحديد السعر الأدنى الخاص بـ"طرد" الموز في 2023، أعلنت وزارة الفلاحة الإكوادورية أن متوسط السعر الأدنى لـ"طرد" أو صندوق الموز الذي يقدر بـ41.5 و43 رطلا (قرابة 20 كيلوغراما) يبلغ 6.50 دولار بزيادة طفيفة مقارنة بـ2022 بقيمة 0.25 دولار للطرد أو الصندوق، أي معدل 0.32 دولار للكيلوغرام، وتم تحديد سعر "فوب" المرجعي الإكوادوري بـ8.60 دولار للصندوق، وقد تم تحديد مستويات الأسعار على هامش تنظيم معرض مدريد "فروت أتراكشن" الذي يعد موعدا رئيسيا بالنسبة لمفاوضات عقود تسويق وبيع الموز برسم 2023.

وعلى أساس معدلات الأسعار "فوب"، فإن الصندوق يعادل نحو 900 دينار جزائري أي في حدود 450 دينار جزائري للكيلوغرام، مع إضافة الرسوم والضرائب والهوامش، فإن المتوسط السعري يمكن أن يكون في مستويات تتراوح ما بين 220 و280 دينارا، حسب تقدير خبراء اقتصاديين.

إجراءات لضبط عمليات استيراد الموز

في أفريل 2023، أكد وزير التجارة الطيب زيتوني أن منح وثيقة التوطين البنكي لاستيراد الموز، سيكون وفق دفتر شروط جديد، بهدف خفض أسعاره وضمان وفرته. وجاء ذلك بعد ترأس وزير التجارة لجلسة مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز، خصصت "لإعادة تنظيم سوق الموز في الجزائر، من خلال تأطير استيراد هذه المادة، بعدما شهدت أسعارها ارتفاعا في السوق الوطنية".

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قال الطيب زيتوني أن "منح وثيقة التوطين البنكي لاستيراد الموز، سيكون وفق دفتر شروط جديد، بهدف خفض أسعاره في السوق الوطنية وضمان وفرته طيلة أيام السنة".

كما أمر الوزير بتطبيق قانون محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية على كل من يثبت تورطه في تخزين هذه المادة، وقد شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات هذه الأيام، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز، كما تم إقرار سحب وثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز، مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة غير المشروعة.