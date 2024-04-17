هذا هو الوضع في مركب سيدار الحجار

يسجل مركب سيدار الحجار بعنابة منذ يومين تذبذبا في عملية الإنتاج على مستوى المنطقة الساخنة نتيجة حادث وقع في نظام سحب الغبار بوحدة تحضير المواد و التلبيد (بي.أم.أ).

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الرئيس المدير العام لذات المركب، كريم بولعيون، بأن الحادث الذي وقع أول أمس الأحد و المتمثل في سقوط أنبوب سحب الغبار بوحدة تحضير المواد و التلبيد، أدى إلى توقيف العملية الإنتاجية بذات الوحدة و كذا بعدد من الوحدات التي تنشط بالمنطقة الساخنة و التي تتمون أساسا من الوحدة المتضررة، مبرزا بأن عملية إعادة تشغيل نظام سحب الغبار بذات الوحدة ستستغرق ـ حسب التقديرات الأوليةـ 15 يوما.

كما أضاف ذات المسؤول بأن العملية الإنتاجية بباقي وحدات المركب تجري "بصفة عادية" مفيدا بأن المخزون المتوفر من المواد نصف المصنعة الضرورية لعمل هذه الوحدات "يغطي أكثر من 30 يوما".