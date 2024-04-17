اجتماع تنسيقي لغلق ملف عدل 2

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء، المدير العام لوكالة عدل فؤاد مقراني، بحضور المدراء المركزيين وإطارات من الوكالة، على اجتماع تنسيقي لضبط كل الإجراءات الاستباقية قصد تنفيذ قرارات الوزير والمضي نحو غلق ملف عدل 2.

وأوضح بيان للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره" عدل"، أن الاجتماع تم عقده لضبط الإجراءات الاستباقية بخصوص استكمال عملية التخصيص لبرنامج عدل 2، في إطار تطبيق تعليمات وقرارات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المسداة خلال الاجتماع التنسيقي الأخير بتاريخ 8 أفريل 2024 المتضمنة حرصه الشديد على ضرورة أن تستكمل الأشغال المتبقية في كل المشاريع قيد الإنجاز ضمن الآجال المحددة واستكمال عمليات التخصيص في كل الولايات.

كما ذكّر مقراني، بالاستراتيجية التي وضعها وزير السكن والعمران والمدينة بخصوص تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية لتحقيق الاستجابة الكاملة للمتطلبات الحالية والتحديات المقبلة.