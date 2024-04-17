الجزائر أكبر مصدر للغاز إلى إسبانيا

حافظت الجزائر على موقعها بوصفها أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا في شهر مارس 2024، بنسبة 42 بالمائة، تليها روسيا بنسبة 25.7 بالمائة، ثم الولايات المتحدة 18.2 بالمائة.

تربعت الجزائر وفق بيان لمنصة الطاقة، على عرش قائمة مصدّري الغاز إلى إسبانيا في شهر مارس 2024 بنسبة 42.0 بالمائة، عند 12.2 تيراواط/ساعة، من بينها 8.7 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي، و3.5 تيراواط/ساعة من الغاز المسال.

وتمثّل هذه الأحجام ارتفاعًا هائلًا على أساس سنوي، إذ بلغت واردات إسبانيا من الغاز الجزائري في مارس 2023 نحو 9.27 تيراواط/ساعة، حسب البيانات نشرتها منصة الطاقة.

وصعدت روسيا إلى المرتبة الثانية بنسبة 25.7 بالمائة، بإجمالي 7.49 تيراواط/ساعة من الغاز المسال، ارتفاعًا من 5.34 تيراواط/ساعة في فيفري 2024، و5.46 تيراواط/ساعة في مارس 2023.

وتراجعت واردات إسبانيا من الغاز المسال الأمريكي إلى المرتبة الثالثة بنسبة 18.2 بالمائة، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا إلى 5.29 تيراواط/ساعة، مقارنةً بـ8.01 تيراواط/ساعة في فيفري 2024، و11.01 تيراواط/ساعة في مارس 2023.

وأشار التقرير السنوي لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد الغاز عبر الأنابيب من خمس دول، من بينها الجزائر .

أما على المستوى الإفريقي، فقد وضع ذات التقرير الجزائر في المقدمة من حيث إنتاج الغاز الطبيعي، متبوعة بكل من غينيا الاستوائية و ليبيا.

كما تمت الإشارة، إلى أن الجزائر قد زادت تموينها من الغاز الطبيعي سيما بفضل تطوير الحقول المستغلة وتسريع استغلال الاكتشافات الجديدة التي حققتها سوناطراك.