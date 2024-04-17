سونلغاز توقع اتفاقية مع المجمع الأمريكي "جي أو فينوفا"

وقع مجمع سونلغاز، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على اتفاق مع المجمع الأمريكي "جي أو فينوفا"، يهدف إلى توسيع القدرات الحالية لمشروعهما المشترك "جي أو فينوفا الجزائر للتوربينات-جيات"، لاسيما من خلال إنتاج معدات المراكز الكهربائية للتوتر العالي والعالي جدا.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسونلغاز، تحت إشراف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، وبحضور عدد من الإطارات المسيرة في المجمع، إلى جانب وفد من مسؤولي "جي أو فينوفا" يترأسهم المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، جوزيف أنيس.

وبهذه المناسبة، ألقى عجال كلمة أكد فيها أهمية هذا الاتفاق الذي سيسمح بتلبية احتياجات شركات مجمع سونلغاز فيما يتعلق بمعدات المراكز الكهربائية للتوتر العالي والعالي جدا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مع إمكانية تصدير هذا النوع من المعدات مستقبلا.

وكانت سونلغاز قد أطلقت مع "جي أو فينوفا" في 2014 شركة مختلطة، "جي أو فينوفا الجزائر للتوربينات-جيات"، لتصنيع ملحقات التوربينات وتركيب التوربينات الغازية والبخارية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، من خلال مصنعها بعين ياقوت (حوالي 30 كلم عن مدينة باتنة).