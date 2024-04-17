بيان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) عن منح اعتماد مؤقت مدته 12 شهرا لشركة "ينفيستي YINVESTI" كمستشار استثمار تساهمي، وفقا لأحكام نظام اللجنة رقم 23-01 المؤرخ في 12 أفريل 2023 والمتعلق بتحديد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.

ووفق البيان: "يتولى مستشار الاستثمار التساهمي مسؤولية إنشاء وإدارة منصات استشارية عبر الانترنت في مجال الاستثمار التساهمي، مع استثمار وتوظيف أموال الجمهور في مشاريع استثمارية تساهمية".

تجدر الإشارة أن هذا الاعتماد المؤقت لا يصبح ساري المفعول إلا عند إطلاق الشركة لمنصتها الموجهة للاستثمار التساهمي بشكل رسمي مع استيفاء جميع الشروط التقنية التي تضمن أمن تكنولوجيا المعلومات المطلوبة في هذا المجال، بعده تصدر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها اعتمادا نهائيا يؤكد الإطلاق الرسمي لنشاط هذا المستشار في الاستثمار التساهمي.

كما ذكر ذات المصدر بأن هذا الاعتماد المؤقت هو الأول من نوعه منذ صدور الإطار التنظيمي الخاص بنشاط مستشاري الاستثمار التساهمي.

ويعد نشاط مستشار الاستثمار التساهمي بمثابة وسيلة تمويل بديلة مبتكرة تربط المستثمرين بالمشاريع الاستثمارية التساهمية، كما يلعب دورا بالغ الأهمية في تمويل الاقتصاد الحقيقي من خلال منح الشركات الناشئة والشركات المصغرة إمكانية جمع الأموال من الجمهور بطريقة سريعة ومبتكرة وغير مكلفة.