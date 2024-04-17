مرتبة الجزائر في قائمة أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط

شهدت قائمة أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط في أوبك خلال الربع الأول من العام الجاري تباينًا في متوسط إنتاج دول القارة السمراء، وسط تطبيق بعضها تخفيضات طوعية، مع التزامها بسياسة خفض الإنتاج المتّبعة من تحالف أوبك+.

وحسب بيانات منصة الطاقة، فقد تراجع متوسط إنتاج النفط الخام لكل من ليبيا والجزائر والكونغو خلال الربع الأول من 2024، على أساس سنوي،

وبالمقابل ارتفع متوسط إنتاج نيجيريا خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.423 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.345 مليون برميل يوميًا في المدة نفسها من العام الماضي، لتواصل تصدُّرها قائمة أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط في أوبك وفي جانفي الماضي، ارتفع إنتاج نيجيريا من النفط إلى 1.434 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ 1.308 مليون خلال الشهر المقابل من عام 2023، وفقًا للتقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط. وزاد إنتاج النفط النيجيري على أساس سنوي وشهري خلال فيفري إلى 1.437 مليون برميل يوميًا، ليكون الأعلى للبلاد في الربع الأول من 2024، مقابل 1.371 مليونًا في الشهر نفسه من 2023.

وبالنسبة لليبيا فقد انخفض متوسط إنتاج النفط إلى 1.117 مليون برميل يوميًا خلال المدة من جانفي حتى مارس مقابل 1.156 مليونًا في الربع نفسه من 2023، لتأتي في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط في أوبك.

وسجل جانفي 2023 -الذي شهد إغلاق حقل الشرارة لمدّة 14 يومًا-أقل معدل في إنتاج النفط الليبي خلال المدة المرصودة عند 1.027 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.148 مليونًا، وفق بيانات أوبك التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

فيما حلّت الجزائر في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط في أوبك خلال الربع الأول من 2024، وسط تراجع متوسط إنتاجها إلى 0.910 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.015 مليونًا في الربع المقابل من العام الماضي.

وشهد جانفي الماضي أعلى معدل في إنتاج الجزائر من النفط خلال المدة المرصودة عند 0.912 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.016 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من عام 2023. وتراجع إنتاج البلاد من النفط على أساس سنوي وشهري خلال فيفري الماضي إلى 0.908 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.017 مليون برميل يوميًا في الشهر المقارن من 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى أساس شهري، ارتفع إنتاج النفط الجزائري بصورة طفيفة في مارس إلى 0.909 مليون برميل يوميًا، لكن يعدّ متراجعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، البالغ فيه 1.012 مليون برميل يوميًا. يشار إلى أن الجزائر تنفّذ منذ جانفي 2024 خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية شهر جوان المقبل، بالإضافة إلى خفض طوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا مُعلَن منذ أفريل 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية 2024.