عون يقف على حجم الخسائر إثر انهيار مصفاة ساحب الغبار بالحجار

أجرى علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، صبيحة اليوم، زيارة فجائية إلى مركب سيدار الحجار، للوقف على حجم الخسائر، التي شملت حادث انهيار " مصفاة" ساحب الغبار بمنطقة التبليد رقم 02، الذي تسبب في توقيف الإنتاج بالفرن العالي الممون الرئيسي المركب بالفولاذ.

وأكد الوزير علي عون خلال الندوة الصحفية، التي عقدها بمركب الحجار، بأن حادث انهيار ساحب الغبار بمنطقة التبليد رقم 2، تسببت في توقف تام للسلسة الإنتاجية بالمنطقة الساخنة و الفرن العالي، وكذا الوحدات التي تنتج المواد الفولاذية المنصهرة "الحديد الزهر".

وأضاف الوزير بأن الإنتاج على مستوي المنطقة الباردة، سيستمر في الإنتاج العادي إلى غاية استهلاك المخزون الاحتياطي للمواد المسطحة و غيرها.