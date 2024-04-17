تسقيف هوامش الربح على اللحوم المستوردة



وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المستوردة.

ويحدد هذا المرسوم التنفيذي، 24-133، والذي صدر في العدد 26 من الجريدة الرسمية هوامش الربح القصوى عند الاستيراد بنسبة 4 بالمائة، وعند التوزيع بالجملة بنسبة 5 بالمائة وعند التوزيع بالتجزئة بنسبة 8 بالمائة.

وبمقتضى هذا النص الجديد، تطبق هوامش الربح المسقفة عند الاستيراد على أساس سعر التكلفة، وعند التوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، وعند التوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.