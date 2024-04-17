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مال و أعمال

تسقيف هوامش الربح على اللحوم المستوردة

18 افريل 2024 ()
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وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المستوردة.

ويحدد هذا المرسوم التنفيذي، 24-133، والذي صدر في العدد 26 من الجريدة الرسمية هوامش الربح القصوى عند الاستيراد بنسبة 4 بالمائة، وعند التوزيع بالجملة بنسبة 5 بالمائة وعند التوزيع بالتجزئة بنسبة 8 بالمائة.

وبمقتضى هذا النص الجديد، تطبق هوامش الربح المسقفة عند الاستيراد على أساس سعر التكلفة، وعند التوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، وعند التوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.

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