Gaza: de nombreuses victimes dans des raids de l'occupation

Un certain nombre de Palestiniens ont été tués et d’autres ont été blessés ce lundi à la suite de bombardements sionistes dans différentes zones du centre et du sud de Gaza.

L’agence de presse palestinienne (WAFA) a déclaré qu’un bombardement d’artillerie a visé l’est du camp de Al-Maghazi dans le centre de la bande de Gaza, en même temps qu’un raid sur la région sud-est de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Un raid sur la mosquée Al-Taqwa dans le camp d’Al-Barij dans le centre de la bande de Gaza a fait de nombreux morts et blessés. Le Camp d’Al Nuseirat et l’entrée du camp d’A Barij ont également été la cible de raids.

Des raids visants le périmètre du cimetière de Al Souraha dans le camp de Nuseirat, et une maison à Deir al-Balah dans le centre de la bande de Gaza ont fait de nombreux blessés. L’occupation sioniste a également visé le quartier Al Zeitoun dans sud de la ville de Gaza et la région d’Al Mawasi à l’ouest de Khan Younes.

Des sources locales ont déclaré hier soir que l’aviation sioniste avait lancé deux frappes sur les zones sud de la ville de Gaza et sur le quartier d’Al-Tuffah. Des sources sanitaires ont rapporté que le nombre de martyrs dans les raids sionistes sur deux maisons à Rafah était passé à 26, dont 16 enfants et 6 femmes. Un raid sur des maisons à l’ouest du camp d’Al Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza a également fait de nombreux morts, principalement des enfants.

Selon des sources locales, les avions de l’occupation ont aussi bombardé une maison de la famille Nwiri dans le camp d’Al Nuseirat, faisant 7 victimes. Le nombre de martyrs dans la bande de Gaza depuis le début de l’agression sioniste en octobre dernier élève à 34097, principalement des enfants et des femmes et 76980 blessés, tandis que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres.