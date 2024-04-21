مستغانم: تفكيك شبكة إجرامية وحجز مهلوسات

تمكن أمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 915 قرص مهلوس ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج. ا

لقضية جاءت بعد استغلال معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة مستغانم يترأسها مسبوقين قضائيا، بعد عملية الترصد ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شريكه، وبعد إخضاعهما للمراقبة الإدارية والأمنية ضبط بحوزتهما على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة بــ915 كبسولة ومبلغ مالي مقدر بــ 25000دج وهاتفين نقالين يستعملان في التواصل بين أفراد هاته الشبكة الإجرامية.

التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة مع المشتبه فيهما الموقوفين، مكنت من تحديد هوية شريكهم الثالث المتواجد في حالة فرار، ولا تزال الأبحاث جارية الى غاية توقيفه وتقديمه أمام العدالة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.