وضع حجر الأساس لإنجاز هذا المشروع الهام بأولاد جلال

قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بوضع حجر الأساس لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 80 ميغاواط، المتواجدة بمنطقة سطح الديب ببلدية أولاد جلال، والتي سيتم إنجازها من جانب المجموعة الصينية "سي دبليو إي" (CWE-HXCC-YRED) ، في إطار برنامج انجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجموع 2000 ميغاواط، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن (بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال).

سيسمح هذا المشروع، الذي قدرت مدة إنجازه 10 أشهر، من تحفيز صناعة الطاقة الشمسية بالوطن وخلق 500 منصب عمل خلال مرحلة الإنشاء وعشرة مناصب لمحطة الطاقة، حيث ستتضمن هذه المحطة، المتربعة على مساحة 160 هكتار، 08 حقول فرعية كهروضوئية و137 956 من ألواح الطاقة الشمسية الكهرضوئية والهياكل الداعمة.