نحو استحداث 4 معاهد متخصصة في المجال المنجمي

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب اليوم الثلاثاء من ولاية بسكرة، بأنه سيتم استحداث أربعة معاهد تكوينية عبر الوطن متخصصة في المجال المنجمي.

وأوضح الوزير، لدى معاينته مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي "سونارام" ببلدية لوطاية وذلك في ثاني يوم من زيارة العمل والتفقد إلى هذه الولاية، أنه بالرغم من وجود معاهد تكوينية لمهندسين وتقنيين سامين تشرف عليها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إلا أن القطاع يبقى –حسبه- في حاجة إلى يد عاملة متخصصة في المجال المنجمي سيتم التكفل بها من خلال أربعة معاهد جديدة سيتم إنشاؤها عبر الوطن،

مشيرا إلى أن ولاية بسكرة ستحظى بأول معهد في هذا المجال. وأضاف عرقاب بأن المعاهد المرتقب استحداثها و التي ستوكل لها مهام التكوين تحت إشراف المجمع الصناعي "سونارام"، ستسمح بتكوين متخرجين ذوي مستوى عالمي، م

شددا في هذا السياق على ضرورة التنسيق في إطار الشركة في مجال التكوين مع مؤسسات أجنبية، لأن الجزائر تعتمد –كما قال- في تطوير اقتصادها على المناجم و ذلك بإتباع طرق سليمة وصحيحة و وفق معايير عالمية في هذا المجال.