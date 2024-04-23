الشلف: نصاب في قبضة الأمن

أطاحت مصالح أمن الشلف بشخص امتهن النصب والاحتيال على ضحاياه، وسلبهم أغراضا متنوعة.

ويبلغ المشتبه فيه 23 سنة، ينحدر من مدينة الشف، وهو من معتادي الإجرام. وتم توقيفه بعد تحريات وأبحاث ميدانية تحت إشراف النيابة المختصة، وهذا عقب تلقي شكاوي من قبل خمس ضحايا من ولاية الشلف تعرضوا لعمليات نصب و احتيال.

وكان المعني ينصب على ضحاياه تحت غطاء معاملات تجارية، أين كان يستدرج ضحاياه إلى عمارة بوسط المدينة على أساس مقر سكناه،ثم يلوذ بالفرار من الجهة الخلفية بعد الاستيلاء على أغراض الضحايا المتمثلة في 7 هواتف نقالة، وجهاز إعلام آلي، وساعات يد، وكذا مبالغ مالية،وأدوات بناء كهربائية.

وقد أنجزت ضد المشتبه فيه ملفات جزائية قدم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي خصته بأمر إيداع.