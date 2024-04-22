هذه نسبة ربط الجزائريين بالأنترنت

أكد وزير البريد والاتصالات كريم بيبي تريكي ، على أن الجزائر مستعدة لوضع كل خبرتها في هذا المجال في خدمة البلدان الأفريقية، مشيرا خلال افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالجزائر بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة الى أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة في مجال تكنولوجيا الاعلام و الاتصال.

و أبرز مسؤول القطاع التقدم المسجل في مجال رقمنة ورقمنة الخدمات، وبمناسبة انعقاد القمة الإفريقية الرقمية، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، "الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الجزائر في مجال الرقمنة والتحول الرقمي"، مشيرا إلى أن "تحديث الخدمات البريدية ورقمنة القطاعات الأخرى يحقق خطوات كبيرة"، ليضيف أن الجزائر "مستعدة" لوضع كل خبراتها في هذا المجال في خدمة البلدان الإفريقية.

كما كشف المتحدث أن 80% من سكان الجزائر يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

و في سياق متصل، ذكر ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بالإجراءات التحفيزية ، خاصة المالية منها، التي أقرتها الجزائر لتشجيع الشباب على إنشاء شركاتهم الخاصة، داعيا إياهم إلى التحرك نحو السوق الرقمية الأفريقية.