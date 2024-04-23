سوناطراك توقع بروتوكولا

مع العُمانية لخدمات الطاقة وقعت شركة سوناطراك، اليوم، بروتوكول تفاهم مع الشركة العُمانية أبراج لخدمات الطاقة. وسيتيح هذا البروتوكول الموقع بمسقط لسوناطراك وأبراج لخدمات الطاقة الشروع في مناقشات تتعلق ببحث فرص التعاون في مجال أنشطة الحفر والصيانة وخدمات الآبار، بالإضافة إلى خدمات المشاريع المتكاملة.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

للإشارة، تعد أبراج لخدمات الطاقة. إحدى الشركات الرئيسية في سلطنة عُمان التي تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز. ويؤكد توقيع بروتوكول التفاهم هذا طموحات سوناطراك لتطوير التعاون في مجال أنشطة الخدمات النفطية على الصعيد الدولي وتعزيز الشراكة أكثر مع الشركات العُمانية من خلال تبادل التجارب والتكوين المتخصص.