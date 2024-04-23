تطورات جديدة بشأن تصنيع السيارات

أشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مساء الثلاثاء بقسنطينة على تدشين مصنع لقطع غيار السيارات ووحدة متخصصة في إنتاج البطاريات تم إنجازهما في إطار الاستثمار الخاص ببلدية ابن باديس.

وأوضح عون لوكالة الأنباء الجزائرية، خلال إشرافه على تدشين وحدة إنتاج البطاريات أن "خوض المستثمرين الخواص بولاية قسنطينة لمجال الاستثمار في القطاع الصناعي مؤشر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالولاية" مشيرا إلى أن "برنامج نهضة قطاع صناعة السيارات في الجزائر لن يظل مقتصرا بالتركيب والصناعة فقط وإنما ضمان توفير قطع غيار السيارات في السوق الجزائري وخير مثال الانطلاق في إنتاج قطع غيار السيارات والبطاريات التي هي نوع من قطع غيار السيارات".

ويتعلق الأمر بمؤسسة " سيرتا أوتوموتيف" لإنتاج قطع غيار السيارات في إطار شراكة جزائرية – تركية على مستوى المنطقة الصناعية ابن باديس بطاقة إنتاجية تقدر بأزيد من 2 مليون و 500 ألف قطعة غيار سنويا و التي تشغل 180 عاملا و تنتج تشكيلة واسعة من قطع الغيار المصنوعة من المطاط المعدني و المطاط الألمنيوم لتلبية الطلبات المتزايدة في السوق المحلي و التصدير لدول المغرب العربي و إفريقيا، علاوة على وحدة لإنتاج البطاريات توظف 184 عاملا بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1 مليون بطارية من مختلف الأحجام سنويا، حسب الشروح المقدمة بعين المكان.

وأبدى الوزير بالمناسبة إعجابه بالديناميكية الاقتصادية التي يشهدها النسيج الصناعي بولاية قسنطينة التي تضم قطبا للصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية والصناعة الغذائية والميكانيكية حيث تحصي أزيد من 08 وحدات هامة للصناعة الميكانيكية توظف أزيد من 3.200 عامل إضافة إلى 30 مؤسسة تنشط في مجال المناولة الميكانيكية و التي تشغل أكثر من 900 عامل من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة الولاية في هذه الشعبة الصناعية.