جامايكا تعترف رسميا بدولة فلسطين

أعلنت جامايكا، اليوم الأربعاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مشددة على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.

وقال رئيس الحكومة أندرو هولنيس، بمنشور عبر منصة إكس: "اتخذت حكومة جامايكا قرارا رسميا بالاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف: "تواصل جامايكا الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم حقوق الفلسطينيين".

وأوضح أنه بهذا القرار "تنضم جامايكا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، إلى 140 دولة عضو في الأمم المتحدة".

وختم بالقول: "نواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة، ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالحلول الدبلوماسية لضمان سلامة وسيادة الجميع".