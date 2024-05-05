9 شهداء بينهم أطفال رضع في قصف صهيوني همجي على رفح

استشهد 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال رضع، إثر قصف الاحتلال صهيوني لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات في قصف صهيوني استهدف منزلاً لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف الطيران الصهيوني لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.