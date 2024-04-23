ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أشارت إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت الجزائر، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.18 بالمائة الى 83.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.19 بالمائة إلى 88.58 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 من أفريل الجاري، فيما أشارت التوقعات إلى زيادة بواقع 1.8 مليون برميل فقط. ومن المقرر صدور بيانات رسمية في وقت لاحق اليوم.