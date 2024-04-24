ارتفاع حصيلة قتلى حادث مرور تمنراست

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء أمس الثلاثاء بشمال ولاية تمنراست إلى تسعة (9) قتلى بعد وفاة اثنين من المصابين متأثرين بجروحهما، حسبما أفادت اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية. و

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم (1) على بعد حوالي 100 كلم من قرية آراك باتجاه بلدية إن أمقل، مخلفا في حصيلة أولية 7 ضحايا و15 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة، عقب انحراف وانقلاب سيارة نفعية، وفق ذات المصدر.

وتم إسعاف المصابين في عين المكان من قبل فرقة التدخل للحماية المدنية قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست وتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى وفق المصدر ذاته. وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.