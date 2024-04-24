آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

ارتفاع حصيلة قتلى حادث مرور تمنراست

24 افريل 2024 ()
+ -

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء أمس الثلاثاء بشمال ولاية تمنراست إلى تسعة (9) قتلى بعد وفاة اثنين من المصابين متأثرين بجروحهما، حسبما أفادت اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية. و

ووقع  الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم (1) على بعد حوالي 100 كلم من قرية آراك باتجاه بلدية إن أمقل، مخلفا في حصيلة أولية 7 ضحايا و15 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم امرأة، عقب انحراف وانقلاب سيارة نفعية، وفق ذات المصدر.

وتم إسعاف المصابين في عين المكان من قبل فرقة التدخل للحماية المدنية قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست وتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى وفق المصدر ذاته. وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار رعدية ورياح قوية على هذه الولايات

    17668 قراءة
  • 3

    هذا ما يبرز انحياز الكاف

    16153 قراءة
  • 4

    هكذا ستكون واجهة خليج الجزائر قبل 2030

    9998 قراءة
  • 5

    استفزاز مغربي جديد

    9958 قراءة