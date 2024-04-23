مشروع جزائري قطري لإنتاج الحليب المجفف (فيديو)

أشرف كل من يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية ولعزيز فايد وزيرىالمالية، رفقة سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، اليوم الأربعاء، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة على مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية "بلدنا" لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري.

وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيدة سعاد عسعوس و رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا" محمد معتز الخياط، بحضور وزراء الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الري طه دربال والتجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني والصناعة والصناعة الصيدلانية علي عون.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشروع منظومة متكاملة زراعية صناعية لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته عن طريق الشراكة بين شركة "بلدنا" القطرية والدولة الجزائرية ممثلةً في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية أبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار.

ويتربع المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب، تحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.