مجلس التجديد الاقتصادي يثمن قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية

ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في بيان له اليوم الأحد، قرار خفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية والذي أعلن عنه أمس السبت وزير المالية، لعزيز فايد.

وجاء في البيان: "يرحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالقرار الذي أعلنه لعزيز فايد، وزير المالية، والمتعلق بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية على مستوى البنوك الناشطة في الساحة المصرفية".

واعتبر المصدر ذاته أن هذا القرار يعد "ثمرة للمشاورة الدائمة بين السلطات العمومية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أين حظي بتقدير وترحيب كبير من قبل المتعاملين الاقتصاديين".

كما أن القرار "يعزز زخم الاستثمارات الجارية في بلدنا ويمهد الطريق لفرص واعدة لمواجهة التحديات الفورية والمستقبلية لاقتصادنا الوطني"، يضيف المجلس في بيانه.

وكان وزير المالية كشف في ندوة صحفية أمس السبت أن "البنوك ستطبق في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة، ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار".