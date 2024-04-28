ارتفاع صادرات الجزائر من النفط

ارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات، خلال الربع الأول من 2024، بنحو 2 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي، مع استحواذ الدول الأوروبية على غالبية الشحنات.

وفي تقرير لمنصة الطاقة مقرها واشنطن، وبيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة، أفادت أن متوسط صادرات النفط الجزائري بلغ 430.97 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس 2024، مقابل 423.68 ألف برميل يوميًا خلال المدّة نفسها من 2023.

وارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات خلال يناير 2024، الى 489.3 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ410.4 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

تراجعت صادرات النفط الجزائري إلى 395.7 ألف برميل يوميًا في فيفري الماضي، مقابل 512.5 ألف برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من 2023، حسب منصة الطاقة المتخصصة.

وفي مارس 2024، عادت صادرات الجزائر من النفط إلى الارتفاع على أساس شهري وسنوي، لتبلغ 407.9 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ348.2 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما أن الجزائر تُنفذ خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط، ضمن تحالف أوبك+، بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، منذ بداية يناير 2024، حتى نهاية شهر جوان المقبل.

وقد أقرّت الجزائر خفضًا طوعيًا بـ 48 ألف برميل يوميًا بداية من ماي 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الجاري (2024).

وبلغ متوسط إنتاج الجزائر من النفط الخام نحو 909.7 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، وفق تقديرات أوبك .

وتُعد أوروبا أكبر الأسواق الجزائر من النفط الخام والمكثفات، إلى جانب بعض البلدان في آسيا وأمريكا الشمالية (خاصة الولايات المتحدة).

وحسب بيانات منصة الطاقة، نقلتها من شركة تحليل بيانات الشحن (كبلر)، تعتبر فرنسا أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري، خلال الربع الأول من 2024، بمتوسط 68.8 ألف برميل يوميًا، مقابل 61.4 ألفًا خلال الربع نفسه من 2023.

كما ارتفعت واردات إيطاليا من النفط الجزائري إلى 55.9 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس الماضي، ارتفاعًا من 48.8 ألف برميل يوميًا في المدّة نفسها من 2023.

أمّا إسبانيا فقد انخفضت وارداتها من الجزائر إلى 45.6 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، مقابل 64.6 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي.

كما شهدت هولندا انخفاضًا ملحوظًا في وارداتها من النفط الجزائري خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجّل 44.5 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20.3 ألفًا في المدّة نفسها من العام الماضي.

في حين انخفضت واردات المملكة المتحدة من النفط الجزائري بوتيرة حادة للغاية، لتسجل متوسط 6.5 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2024 -لم تستورد أي كمية خلال شهري فيفري ومارس 2024- مقارنة بـ44.5 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من 2023.

وبلغت واردات الدول الأخرى من النفط الجزائري 233.7 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس 2024، وكانت من أبرزها الهند بمتوسط 68 ألفًا، وكوريا الجنوبية والبرتغال من أبرز البلدان المستوردة بنحو 41 ألفًا و41 ألف برميل يوميًا على التوالي.