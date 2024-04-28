أسعار النفط اليوم

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتبدد المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف من قطع الإمدادات.

وبحلول الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان 2024، بنسبة 0.85 بالمائة، لتصل إلى 88.74 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جوان 2024، بنسبة 0.74 بالمائة، لتصل إلى 83.23 دولارًا للبرميل.

حقّقت أسعار النفط مكاسب، خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنحو 2.5 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي.