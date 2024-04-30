الجزائر تعرض مقاربتها لمواجهة التطرف

عقدت لجنة مكافحة الإرهاب برئاسة السفير عمار بن جامع أمس الاثنين بنيويورك اجتماعا علنيا خصص لدعم صمود المجتمعات للوقاية من التطرف المؤدي للإرهاب.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السفير بن جامع الطابع الشمولي ومتعدد الأبعاد للمقاربة الجزائرية في مجال الصمود في مواجهة التطرف مسلطا الضوء على التدابير الرئيسية العديدة منها تعزيز خطاب ديني معتدل ومتسامح والاستثمارات المعتبرة المرصدة في مجال التعليم وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتصورات المبتكرة في مجال إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والدور الأساسي للمجتمع المدني والفاعلين المحليين.

في هذا السياق، أكد السفير بن جامع أن "بالعمل الجماعي والتعلم من بعضنا البعض يمكننا منع انتشار التطرف بشكل فعال"، مضيفا أن "الجزائر مستعدة لتبادل الدروس التي استخلصتها والشراكة مع المجتمع الدولي في هذا المسعى الحيوي".

وقد ضم الاجتماع مجموعة واسعة من الخبراء لمناقشة أخر الاتجاهات وتبادل أفضل الممارسات في مجال تعزيز صمود المجتمعات.

كما سمح اللقاء أيضا بتعزيز التنسيق مع جميع التكتلات والأطراف الفاعلة للأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2617 (الصادر في 2021).