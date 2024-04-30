الشعب الصحراوي يتضامن مع اتحاد الجزائر

نظمت جماهير وسلطات دائرة المحبس، اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامن وتثمين لموقف فريق اتحاد الجزائر في كأس الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم، بعدما رفض مواجهة نادي نهضة بركان المغربي الذي أصر على ارتداء قميص يحمل "خريطة وهمية" تعتدي على الأراضي الصحراوية.

وأشاد المشاركون في المسيرة بانتصار الفريق العاصمي للحق والقيم والمثل العليا انسجاما ومبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر المظفرة، وذلك بحضور عضو الأمانة الوطنية والي ولاية السمارة، عزة ببيه، حيث أكدت بالمناسبة دعم ومساندة جماهير وسلطات ولاية السمارة ومن خلالهم الشعب الصحراوي قاطبة لفريق اتحاد الجزائر الذي وقف في وجه مناورات الاحتلال المغربي وأحلامه التوسعية متخذا مواقفا مشرفة عُرفت بها جزائر النخوة والشموخ بتاريخ ناصع مرصع بمواقف نصرة الحق والمظلومين في جميع أنحاء العالم.