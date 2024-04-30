آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

الشعب الصحراوي يتضامن مع اتحاد الجزائر

30 افريل 2024 ()

38serv

+ -

نظمت جماهير وسلطات دائرة المحبس، اليوم الثلاثاء، مسيرة تضامن وتثمين لموقف فريق اتحاد الجزائر في كأس الكنفديرالية الإفريقية لكرة القدم، بعدما رفض مواجهة نادي نهضة بركان المغربي الذي أصر على ارتداء قميص يحمل "خريطة وهمية" تعتدي على الأراضي الصحراوية.

وأشاد المشاركون في المسيرة بانتصار الفريق العاصمي للحق والقيم والمثل العليا انسجاما ومبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر المظفرة، وذلك بحضور عضو الأمانة الوطنية والي ولاية السمارة، عزة ببيه، حيث أكدت بالمناسبة دعم ومساندة جماهير وسلطات ولاية السمارة ومن خلالهم الشعب الصحراوي قاطبة لفريق اتحاد الجزائر الذي وقف في وجه مناورات الاحتلال المغربي وأحلامه التوسعية متخذا مواقفا مشرفة عُرفت بها جزائر النخوة والشموخ بتاريخ ناصع مرصع بمواقف نصرة الحق والمظلومين في جميع أنحاء العالم.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار رعدية على هذه الولايات

    17618 قراءة
  • 3

    اجتماع هام بخصوص مشروع "بلدنا"

    9969 قراءة
  • 4

    لعنة غزة تطاردهم: بعد بن غفير.. إصابة بيني غانتس

    8840 قراءة
  • 5

    مشاهد مثيرة لأحد أنفاق غزة

    8711 قراءة