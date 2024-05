Les prix des logements AADL3 revus à la hausse

Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé, ce dimanche, lors d'une conférence de presse qu’il a animée en marge de l'ouverture du 26ème Salon international du bâtiment et des matériaux de construction et des travaux publics "Batimatec", qu'une augmentation des prix des logements est prévue dans le cadre du nouveau programme de la location-vente "AADL 3", de manière réfléchie et rationnelle.

Le ministre Belaribi a précisé qu'une étude rationnelle est, actuellement, en cours, prenant en considération une augmentation des prix du logement, en raison de la hausse des matériaux de construction, mais de manière « réfléchie et pratique ».

D'autre part, le ministre a assuré que les dernières décisions d'attribution pour les bénéficiaires du programme "AADL2" seront remis avant le 5 juillet prochain.