ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع الماضي، مع تجدد المخاوف من قطع الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية.

يأتي ذلك بعد أن رفعت أرامكو أسعار البيع الرسمية للخام السعودي لشهر جوان في معظم المناطق، وفي ظل ضآلة احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ما جدد المخاوف من أن الصراع قد يتسع في أهم مناطق إنتاج النفط.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة 3 ماي على تراجع بنسبة 1%، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع احتمال استمرار أوبك+ في تخفيضات الإنتاج، كما سجّلت خسائر أسبوعية قوية.

وبحلول الساعة 05:42 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جويلية، بنسبة 0.41%، لتصل إلى 83.30 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جوان، بنسبة 0.45%، لتصل إلى 78.46 دولارا للبرميل.