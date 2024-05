Plus de 2 millions de personnes ont bénéficié de l’allocation chômage

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a affirmé que la politique nationale de l'emploi était une priorité du programme gouvernemental visant à concrétiser les décisions annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Bentaleb a affirmé, ce lundi, dans une déclaration que depuis son lancement en mars 2022 et jusqu’à Avril 2024, (2.008.354) personnes ont bénéficié de l'allocation de chômage.

Il a ajouté que 435.475 bénéficiaires ont été orientés vers des offres d'emploi, 368 322 bénéficiaires ont été dirigés vers la formation entre octobre 2022 et février 2024, et 163 083 ont achevé une formation courte et ont obtenu des certificats améliorant leurs chances d'obtenir un emploi.

Le ministre Bentaleb a, également, déclaré que la fonction publique avait connu, au cours des cinq dernières années, un renforcement sans précédent des ressources humaines.

En effet, 325 074 bénéficiaires ont été intégrés grâce au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), et les contrats du dispositif d'activités d'insertion sociale (DAIS) ont été convertis en contrats à durée indéterminée à temps partiel au profit de 175 737 bénéficiaires. De plus, 62 000 enseignants contractuels ont été intégrés, ainsi que plus de 8 000 titulaires d'un doctorat ou d'une maîtrise.