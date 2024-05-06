"حماس" توافق على مقترح وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر موقعها أن "هنية أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

كما أعلنت الحركة أن هنية هاتف الرئيس التركي وأطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء.

في الجانب الآخر، كشفت القناة 12 العبرية أن فريق التفاوض الصهيوني تسلم رد "حماس" من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه.