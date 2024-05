Zitouni reçoit une délégation qatarie

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a reçu ce lundi au siège du ministère, le président du Conseil d'administration de la Chambre de commerce du Qatar, Cheikh Khalifa bin Jassim Al-Thani, en présence de l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama.

La réunion a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et le Qatar, ainsi que les relations bilatérales dans divers domaines commerciaux, lit-on dans le communiqué du ministère.

Les opportunités de coopération commune dans les secteurs des exportations et de l'investissement ont également été passées en revue, mettant en lumière l'importance de renforcer les rapports commerciaux entre les deux pays et d'échanger des expériences dans les domaines de l'économie et du commerce, précise la même source.

Lors de la réunion, le ministre a affirmé la profondeur des relations bilatérales exceptionnelles entre les deux pays frères, ainsi que les investissements qataris concrétisés sur le terrain en Algérie dans de nombreux domaines, tout en soulignant l'importance de les élargir.

De son côté, le président du Conseil de la Chambre du Qatar a exprimé la volonté de son pays d’approfondir les perspectives de coopération, d'examiner les opportunités de partenariat et d'élargir les investissements qataris.

Il n’a enfin, pas manqué de souligner que l'Algérie est un partenaire stratégique du Qatar.