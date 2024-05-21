سونلغاز تستعد لتصدير خبراتها في الطاقة الشمسية إلى هذا البلد

ترأس الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجّال، أمس الإثنين، أشغال اجتماع مصغر، خصّص لدراسة ملف إطلاق مشروع محطة 20 ميغاواط في دولة كوبا.

وقد حضر الاجتماع الذي تم على مستوى المديرية العامة، عدد من الإطارات المسيّرة في مجمع سونلغاز، ومسؤولي الشركات المعنية بالمشروع.

ومن هذا المنطلق، فإنّ هذه الخطوة تأكد على التوجّه نحو تفعيل البعد الدولي للمجمع الجزائري، ليس من خلال تصدير مصادر الطاقة، وإنما عبر اقتراح الخبرات المكتسبة في سياق إطلاق مشاريع استثمارية في العديد من الدول عبر العالم، موازاة مع برنامج المشاريع المسطّرة من قبل سونلغاز على المستوى الوطني، لاسيما برنامج الطاقات الشمسية 2000 ميغاواط التي انطلق في تجسيدها موزعة على 15 محطة شمسية كهروضوئية ومشروع سولار "1000 ميغاواط".