هذه هي ملفات التعاون المطروحة في زيارة عرقاب إلى الكونغو

تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، بمقر وزارة المحروقات الكونغولية ببرازافيل، مع وزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، وذلك في إطار زيارة العمل التي قادته إلى جمهورية الكونغو.

ناقش الطرفان، خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين التي توصف بالأخوية والتاريخية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال المحروقات، بما فيها مستجدات ملف التعاون الجزائري الكونغولي، بعد الامضاء في ماي 2022 على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات، والتي توّجت بعدة زيارات بين خبراء من البلدين، وأهمها الزيارة التي قام بها إلى الجزائر وفد من وزارة المحروقات الكونغولية والشركة الوطنية الكونغولية للنفط SNPC.

وكانت هذه الزيارة قد سمحت لخبراء البلدين مناقشة إمكانيات التعاون بين سوناطراك وSNPC ولاسيما في مجال تطوير الغاز الطبيعي وإمكانية التعاون في قطاع التكرير والتكوين، بالإضافة الى الزيارة إلى الكونغو في نوفمبر 2023، التي قام بها مدير المعهد الجزائري للبترول IAP، والتي تُوِّجت بتوقيع اتفاقية تدريب بين المعهد والشركة الوطنية للبترول الكونغولية SNPC.

كما ناقش الطرفان الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر من حيث البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، ونقل وتوزيع المواد البترولية، وكذلك في المجال التنظيمي.

وفي هذا الشأن، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب استعداد الجزائر لدعم جمهورية الكونغو من خلال التكوين ونقل درايتها وخبراتها في مجال المحروقات، بما يتماشى وتطلعات الشعبين الصديقين ووفقا لتوجيهات رئيسي الدولتين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

كما رحب الطرفان بالجهود المشتركة في إطار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وكذلك في إطار المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط APPO.