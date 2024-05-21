تحديد تاريخ الصالون الدولي للسيارات

سيحتضن قصر المعارض بالصنوبر البحري الجزائر، في الفترة الممتدة من 09 إلى 15 جويلية 2024، الطبعة العشرين للصالون الدولي للسيارات من تنظيم شركة الجزائر للمعارض فرع مجمع سافكس.

هذا الحدث المتخصص لقطاع السيارات يعود لأروقة سافكس بعد غيابه السنوات الأخيرة.

وقد خصصت الهيئة المنظمة الأماكن المخصصة للعرض في رواق القصبة، رواق الأهقار، رواق قورارة، رواق الاتحاد ورواق الساورة حيث ستكون على مدار سبعة (07) أيام فضاء تجاريا مهنيا بمشاركة قطاع السيارات ممثلا في علامات السيارات المعتمدة بالجزائر، إضافة إلى قطاع الخدمات ومشاركة مجموعة من مؤسسات التأمين والبنوك.

وسيعرف الحدث مشاركة واسعة من مختلف علامات السيارات المعتمدة بالجزائر كانعكاس على وجود اهتمام في دخول السوق المحلية وخوض غمار المنافسة للوصول إلى تلبية طلبات الزبون الجزائري.

ويعد صالون الجزائر للسيارات من أهم الصالونات المنظمة نظرا للديناميكية والنشاط اللذان يعرفهما والإقبال الجماهيري حيث كان يصل إلى 600 ألف زائر يأتون من جميع ولايات الوطن بغرض اكتشاف آخر الموديلات للعلامات الناشطة في السوق الوطنية. وعلى هامش الصالون الدولي للسيارات ستنظم تظاهرة خاصة بالدراجات والدراجات النارية فينفس الفترة. للتذكير تم اعتماد التسجيلات للمشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات عبر منصة رقمية خاصة.