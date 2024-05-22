أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1 بالمائة، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب.

وبحلول الساعة 06:44 صباحًا بتوقيت الجزائر، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.77 بالمائة، لتصل إلى 82.24 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.68 بالمائة، لتصل إلى 77.98 دولارًا للبرميل.